В результате атаки РФ в Киевской области погибли четыре человека
В результате очередной атаки российских войск по территории Киевской области погибли как минимум четыре человека, ещё десять получили ранения. Полиция фиксирует последствия ударов в нескольких районах региона.

По предварительным данным, в Вышгородском районе повреждены складское помещение и грузовой автомобиль. В результате атаки погиб мужчина, ещё два человека были госпитализированы.

В Обуховском районе повреждены крыша многоэтажного дома и лифтовая шахта. Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в городе Бровары.

Там повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и почтовое отделение. Погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

Также повреждения зафиксированы в Белоцерковском районе, где пострадала хозяйственная постройка. Полиция продолжает документировать последствия атаки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

