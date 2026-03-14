Генштаб подтвердил нанесение удара по Афипскому НПЗ и порту «Кавказ»

В ночь на 14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



В частности, был поражён нефтеперерабатывающий завод «Афипский» в посёлке Афипский Краснодарского края. После попадания на территории предприятия возник пожар.



Мощность завода составляет около 6,25 млн тонн нефти в год, что примерно соответствует 2,1% общего объёма нефтепереработки в России.



Также удар был нанесён по инфраструктуре порта «Кавказ» в районе Чушки Краснодарского края. Сообщается о повреждениях портовых объектов.



В Генштабе отметили, что оба объекта задействованы в обеспечении российской армии. Масштабы нанесённого ущерба уточняются.

