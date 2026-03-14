Десантники ВСУ взяли в плен четырёх российских военных

Один оккупант был ликвидирован во время захода на позиции ВС РФ.

Военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали видео боевого эпизода, в ходе которого украинские десантники захватили российских военных.



По данным подразделения, бойцы 2-го аэромобильного батальона провели штурм позиций противника в районе Богуславки Харьковской области.



Несмотря на численное преимущество противника, украинские десантники смогли ворваться на позиции российских военных и вступить в ближний бой. В результате операции четверо военнослужащих армии РФ сдались в плен, ещё один оккупант, оказавший сопротивление, был ликвидирован.



«Захваченные военные пополнят обменный фонд, который используется для возвращения украинских защитников из российского плена», - говорится в сообщении.

