Десантники ВСУ взяли в плен четырёх российских военных

Военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали видео боевого эпизода, в ходе которого украинские десантники захватили российских военных.
По данным подразделения, бойцы 2-го аэромобильного батальона провели штурм позиций противника в районе Богуславки Харьковской области.
Несмотря на численное преимущество противника, украинские десантники смогли ворваться на позиции российских военных и вступить в ближний бой. В результате операции четверо военнослужащих армии РФ сдались в плен, ещё один оккупант, оказавший сопротивление, был ликвидирован.
«Захваченные военные пополнят обменный фонд, который используется для возвращения украинских защитников из российского плена», - говорится в сообщении.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
