Жителей Святогорска призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий

Жителей Святогорска призывают эвакуироваться из-за угрозы приближения боевых действий. Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.
«Приоритет всегда — сохранение вашей жизни и здоровья. Просим объективно оценить риски пребывания на территории, где объявлена эвакуация», — говорится в объявлении на странице Facebook ГВА.
Оставаясь в городе, жители подвергаются опасности: обстрелы, разрушения зданий, отсутствие воды, газа, электричества, связи, банков и социальных услуг, ограниченный доступ к продуктам и медикаментам, риск насильственной мобилизации и принудительной эвакуации.
Эвакуация пока возможна, но чем ближе боевые действия, тем сложнее выехать, предупреждают местные власти.
Как получить помощь для эвакуации:
Принять решение о выезде для себя и семьи.
Подготовить документы, деньги и вещи первой необходимости.
Позвонить для организации эвакуации:
Контактный центр ГВА: +380 99 073 81 62, +380 99 728 90 78
ГО «БАЗА UA»: +380 50 274 70 61
БФ «Ангелы Спасения»: 0 800 334 620
В ГВА отмечают, что транспорт приедет по адресу проживания и доставит на транзитный пункт, где предоставят гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь, выплату 10 800 грн на человека и помощь с оформлением документов и расселением.
Ранее из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
