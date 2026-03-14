Жителей Святогорска призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий

Святогорск.

Жителей Святогорска призывают эвакуироваться из-за угрозы приближения боевых действий. Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.



«Приоритет всегда — сохранение вашей жизни и здоровья. Просим объективно оценить риски пребывания на территории, где объявлена эвакуация», — говорится в объявлении на странице Facebook ГВА.



Оставаясь в городе, жители подвергаются опасности: обстрелы, разрушения зданий, отсутствие воды, газа, электричества, связи, банков и социальных услуг, ограниченный доступ к продуктам и медикаментам, риск насильственной мобилизации и принудительной эвакуации.



Эвакуация пока возможна, но чем ближе боевые действия, тем сложнее выехать, предупреждают местные власти.

Как получить помощь для эвакуации:

Принять решение о выезде для себя и семьи.

Подготовить документы, деньги и вещи первой необходимости.

Позвонить для организации эвакуации:

Контактный центр ГВА: +380 99 073 81 62, +380 99 728 90 78

ГО «БАЗА UA»: +380 50 274 70 61

БФ «Ангелы Спасения»: 0 800 334 620

В ГВА отмечают, что транспорт приедет по адресу проживания и доставит на транзитный пункт, где предоставят гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь, выплату 10 800 грн на человека и помощь с оформлением документов и расселением.

Ранее из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»