Депрессия в шахтерском моногороде, или Как «Донбасс давит»

В Украине более 60 шахтерских моногородов. Как и угольная промышленность, они не только переживают не лучшие времена, но и не понимают, что их ждет в ближайшем будущем. Из 33 угольных шахт на подконтрольной Украине территории только четыре рентабельные. Жизнь нескольких таких городов на Донбассе описало «Громадське».



Убыточность угольной отрасли в Украине связана с устаревшим оборудованием для добычи угля и минимальными вложениями в модернизацию. Из-за этого себестоимость угля постоянно возрастает. За последние четыре года цена добычи одной тонны угля увеличилась вдвое — с 2100 грн в 2015-м до 4300 в 2019-м ($96 и $166 в пересчете на курс 2015 и 2019 годов).



Но закрытие шахт не обязательно означает запустение и смерть моногородов. Рурский регион Германии — такой себе немецкий Донбасс — смог трансформировать шахтерские моногорода в инновационные и культурные центры. Сейчас Германия планирует профинансировать пилотный проект по трансформации одного или двух украинских моногородов.

Здание шахты «Украина», возле которой стоит памятник Богдану Хмельницкому

Украинск, Донецкая область



Самый украинский город



«Вон там стадион наш "Украина", универмаг "Украина", город Украинск, гастроном "Украина", шахта "Украина". Все "Украина" у нас было названо. Самый украинский город!»



Экскурсию для заезжих журналистов вызвался провести Сергей. Он — шахтер на пенсии. В городе Украинске, впрочем, практически все — шахтеры. Если не нынешние, то бывшие или будущие. Другой работы здесь просто нет. Даже название города — производное от названия шахты «Украина».

Мужчины едут на мотоцикле по одной из улиц города Украинск, Донецкая область

Согласно статистике, население Украинска — 11 тысяч человек. Инна Терещенко, первая заместительница городского главы Селидово (Украинск входит в состав Селидовского горсовета), говорит, что договоры с семейным врачом в городе заключили только 6,5 тысяч человек.



«Да, возможно, процентов двадцать этого не сделали, но в любом случае количество населения — далеко не 11 тысяч», — заключает она.



Хотя в 1991-м Сергей на референдуме голосовал за независимость Украины, а в 2013-м ездил поддержать протестующих на Майдан, о советских временах он говорит с ностальгией.

Женщины тренируются в спортзале шахтерского города Украинск

«Квартиры давали, люди ехали со всего СССР! Отец из Беларуси приехал, мать — из Житомира», — продолжает он экскурсию в пространстве и времени.



Но период расцвета давно в прошлом. В отличие от других шахтерских городков, Украинск стал депрессивным еще в 90-х — из него уезжали в поисках работы, за которую платили бы деньги.



«Люди разбежались, зарплат же не давали. У меня все золото в ломбард ушло, когда зарплату вообще перестали давать. Я когда браконьерничал, то лучше жил, [своим] девкам на сапоги давал. А когда пошел в шахту дорабатывать до пенсии, то самому ни на что не хватало», — с горечью вспоминает Сергей.

Сергей, шахтер на пенсии, живущий в Украинске. Согласно статистике, население города — 11 тысяч человек

В Украинске он оставаться не собирается. «Уже уехал бы, — уточняет, — коронавирус помешал».



Уезжать он планировал в Беларусь, на историческую родину отца. Но после начала массовых протестов против Александра Лукашенко уверенности в правильности выбора новой страны для жизни поубавилось. Но не в том, что нужно уезжать.

«Что тут делать? — недоумевает он. — Ну посмотри [вокруг] — много людей?! Раньше в любое время дня и ночи — толпы, молодежи было — немеряно! Везде футбольные поля, турники — все занимались спортом. Массовые драки были! Квартал на квартал по 100 человек выходили драться!»



— Что ждет этот город? — спрашиваем напрямую.



— Он дождался, — смеется бывший шахтер.

Заброшенные дома в Украинске. Из этого города стали массово уезжать в поисках оплачиваемой работы еще в 90-ых годах

Попытка изменений



«2002 год: заехать в Украинск со стороны Донецка невозможно — порывы воды, фекальные воды. Трасса закрыта льдом и водой. Город по полторы-две недели без света. Школы, детские садики заморожены. Котельные на ладан дышали», — рисует постапокалиптическую картину Виталий Нешин.



Поздней осенью 2002-го Нешин, которому тогда было 36 лет, стал мэром Украинска. И сразу столкнулся с полным коллапсом системы. Сегодня, глядя на опустевшие многоэтажки, сложно поверить, что когда-то в этом городе ситуация была еще хуже.



Самый амбициозный его шаг на должности мэра — обещание отдавать людям, которые переедут в Украинск, брошенное жилье. Поскольку от Украинска до Донецка всего 60 км, многие соглашались с расчетом, что будут работать в областном центре. Около тысячи семей действительно переехали, но после начала войны большая их часть покинула город.



Сам Нешин после того, как его не переизбрали мэром, пошел работать проходчиком шахты «Россия» (с 2017-го — «Котляревская») в Новогродовке, хотя на шахте он работал только до армии. «Нужно было зарабатывать деньги, кормить семью», — поясняет он.

Виталий Нешин, в начале 2000-ых был мэром Украинска

Закрыть «Украину»?



Возле шахты «Украина» стоит памятник Богдану Хмельницкому. В 1954-м, к 300-летию Переяславской рады, памятник гетману установили в Донецке. А через 10 лет его копия появилась в Украинске. Площадь и парк возле памятника — территория города, но ухаживает за ними шахта.



«С закрытием предприятия тут просто будет пустое место. Останутся здесь пенсионеры, которые будут доживать свой век», — говорит директор шахты «Украина» Сергей Вахула.



На шахтах «Украина» и «Тошковская» добывают уголь марки ДГ (длиннопламенно-газовый). Его используют главным образом на тепловых электростанциях для производства электроэнергии. Доля такого угля в энергобалансе Украины — около 30%.



В 2014 году здесь работали почти 2 тысячи человек, сейчас — 1090. «Украина», впрочем, не отгружает уголь уже более года. Тем не менее директор убеждает, что у предприятия есть будущее.

Директор шахты «Украина» Сергей Вахула

«Шахта перспективная, негазовая (взрывы метана (газа, который скапливается в пустотах среди породы) — причина самых больших аварий на украинских шахтах — ред.), неглубокая. Запасов — 60 млн тонн. Нам нужно примерно 350 млн грн ($12,7 млн) на оборудование для добычи угля. И эти вложения окупятся в течение года», — уверен он.



Проектная мощность шахты — 1,8 млн тонн угля в год. В относительно благополучном 2003-м здесь добыли 333 тысячи тонн угля. Так что 60 млн тонн хватило бы надолго.



С покупкой оборудования государство обещает шахте помочь. Еще одна проблема — техника безопасности.



«Выделение денег на нее идет по остаточному принципу. О какой технике безопасности можно говорить, если нет масла, чтобы работали механизмы, нет бензина для подвоза трудящихся, нет леса для укрепления забоев», — говорит директор.



«Мне кажется, вам повезло с названием — некрасиво закрывать шахту "Украина"», — говорит журналист.



«Да, будет непорядочно закрыть шахту "Украина" в городе Украинске в стране Украина», — охотно соглашается директор.

Герб и карта Украины, лежащие на полу в Селидовском горсовете

Новый профиль для горного техникума



Селидовский горный техникум готовит работников среднего звена для угольной промышленности, его оканчивали и бывший мэр Украинска Виталий Нешин, и директор шахты «Украина» Сергей Вахула.



Директор техникума Анатолий Цеватенко рассказывает, что уже в этом году техникум получит статус политехнического колледжа и будет выпускать младших бакалавров. Однако повышение статуса не коррелирует с количеством выпускников: он был рассчитан на 1200 мест, теперь вместе с заочниками здесь учатся 550 студентов. В год выпускается не больше 100 человек. Всех их трудоустраивает шахтоуправление «Покровское» — крупное угледобывающее предприятие, расположенное в соседнем Покровске.



Из-за кризиса в угольной промышленности в техникуме понимают, что профиль надо менять. «Но нужно найти "рынок сбыта" для выпускников, а в нашем районе только шахты, другой промышленности нет. Не маски же шить», — иронизирует Цеватенко.



Последние пять лет Александр Каниболоцкий — заведующий подземным учебным полигоном в техникуме, но до этого он всю жизнь проработал в угольной промышленности. Спрашиваю, не думает ли он, что через 5 или 10 лет все выпускники техникума останутся без работы.



«У меня нет такого ощущения, — заверяет он. — Есть специальность "подземная разработка угольных месторождений". Там изучают и строительство, и открытые разработки. Электромеханик знает любое оборудование, и на поверхности ему будет даже проще. Шахтостроители строят не только в шахте. Это все специалисты широкого профиля».

Александр Каниболоцкий, заведующий подземным учебным полигоном в Селидовском горном техникуме, показывает журналистам учебную шахту

Новый профиль для горного техникума



Селидовский горный техникум готовит работников среднего звена для угольной промышленности, его оканчивали и бывший мэр Украинска Виталий Нешин, и директор шахты «Украина» Сергей Вахула.



Директор техникума Анатолий Цеватенко рассказывает, что уже в этом году техникум получит статус политехнического колледжа и будет выпускать младших бакалавров. Однако повышение статуса не коррелирует с количеством выпускников: он был рассчитан на 1200 мест, теперь вместе с заочниками здесь учатся 550 студентов. В год выпускается не больше 100 человек. Всех их трудоустраивает шахтоуправление «Покровское» — крупное угледобывающее предприятие, расположенное в соседнем Покровске.



Из-за кризиса в угольной промышленности в техникуме понимают, что профиль надо менять. «Но нужно найти "рынок сбыта" для выпускников, а в нашем районе только шахты, другой промышленности нет. Не маски же шить», — иронизирует Цеватенко.



Последние пять лет Александр Каниболоцкий — заведующий подземным учебным полигоном в техникуме, но до этого он всю жизнь проработал в угольной промышленности. Спрашиваю, не думает ли он, что через 5 или 10 лет все выпускники техникума останутся без работы.



«У меня нет такого ощущения, — заверяет он. — Есть специальность "подземная разработка угольных месторождений". Там изучают и строительство, и открытые разработки. Электромеханик знает любое оборудование, и на поверхности ему будет даже проще. Шахтостроители строят не только в шахте. Это все специалисты широкого профиля».



В Селидовском горсовете, который находится через дорогу от техникума, другое мнение. По словам первого заммэра Селидово Инны Терещенко, государство должно определиться, будет ли оно вкладывать деньги в шахты.



«Должна быть политика или на закрытие шахт, или на модернизацию, или на приватизацию… И если на закрытие, то мы уже сейчас должны сказать людям: извините, но пусть дети не идут дальше учиться на эти специальности. А сейчас люди не знают, что завтра будет», — считает Терещенко. Она говорит, что когда шахты полноценно работали, они давали 80% поступлений в городской бюджет.



«У нас — моноэкономика. А сейчас большая часть налоговых поступлений — от бюджетников. Раньше мы получали от государства 7 млн базовой дотации в год, а теперь — 54 млн ($1,97 млн)», — говорит Терещенко, отец, свекор, муж и сын которой тоже работают в угольной промышленности.



Городские власти разработали было проект строительства завода железобетонных изделий, который бы делал панельные плиты для строительства домов. Но никто из инвесторов им не заинтересовался. В горсовете это объясняют близостью линии фронта.



Более того, планирует прекратить работу Селидовский хлебокомбинат — его производственные мощности уже перевозят в Константиновку — более крупный город Донецкой области.



Селидово — один из семи угольных моногородов Донецкой области (остальные — Мирноград, Новогродовка, Угледар, Покровск, Доброполье и Торецк), которые участвуют в украинско-немецком проекте «Платформа устойчивого развития угольных городов Донецкой области». Его частью станет разработка стратегии экономического развития городов после закрытия шахт.

Баскетбольная площадка в шахтерском городе Тошковка в Луганской области

Тошковка, Луганская область



Выживание и зеленая энергетика



«У нас одно предприятие, оно платит налоги в районный бюджет, оттуда средства поступают нам. А если не будет шахты, то где работать людям? Тогда последняя молодежь от нас уедет, закроются школы, больница», — уверена и.о. поселкового главы Тошковки Нина Губай.



Ее заместитель Николай Козачок трудился на шахте практически всю жизнь. Работать в поселковом совете он начал только в 2017-м.



«Были годы, и 1200 тонн в сутки отгружали, и 1500. Это в 1985-1990-х. Одна лава заканчивалась, вторая уже была нарезана, люди переходили туда. Была перспектива. А сейчас — выживание», — вздыхает Николай Козачок.



Кроме добычи угля шахта выполняет много социальных функций. Например, помогает школе. Недавно сильным порывом ветра со здания сорвало шифер. Новый школе выделили, а укладывали шифер рабочие шахты. Та же история и с ремонтами в школе.



Помогает шахта и своим: всем работникам, нынешним и бывшим, которые вышли на пенсию, выдают несколько тонн угля для отапливания своих домов.



«Приезжали из ООН, говорят: "Но вот есть же зеленая энергетика, — пересказывает общение с международниками Николай Козачок. — Ну, давайте создадим такой проект, чтобы все 600 человек, которые работают на шахте, дежурили на ветряках или солнечных батареях". Но их будут обслуживать 10-20 людей!».



Заместитель поселкового главы уповал на создание объединенной территориальной громады. В сельсовете планировали, что после ее создания появится финансовый ресурс на реализацию проектов по перепрофилированию — обучению предпринимательской деятельности, садоводству, зерноводству. Но местные выборы, вероятнее всего, так и не состоятся (по всей Украине они пройдут в октябре 2020-го — ред.), т.к. Луганская облгосадминистрация считает их здесь, на прифронтовых территориях, небезопасными.



Старые долги и новые прибыли



По словам директора шахты «Тошковская» Олега Авдиенко, Министерство энергетики обязало руководство 90% шахт на подконтрольных территориях Донбасса оценить целесообразность дальнейшей работы и сказать, какую помощь может оказать им государство и когда шахты смогут эту помощь вернуть.



«Был разговор и о шахте "Тошковская", но сейчас вопрос о закрытии не стоит. Профильный замминистра энергетики рассмотрел наши планы и сказал: "Да, занимайтесь"», — говорит Авдиенко.



Когда план будет готов, его должны утвердить в Киеве.

Директор шахты не называет цифр, но говорит, что вложения окупятся уже через год: «После этого лет 50 получать прибыль смело», — уверяет он.

Долгов по зарплате сейчас практически нет.



«После разговора с президентом (в конце февраля 2020-го Владимир Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед шахтерами), может быть не день в день, как было обещано, но ситуация исправилась, — говорит Авдиенко. — И сейчас подземным работникам задолженности нет. Что касается остального персонала — это сложно назвать задолженностью по сравнению с тем, что было».

В шахте им. Коротченко в Селидово не добывают уголь еще с 2005 года, однако там работает водоотлив, иначе в случае затопления шахты пострадают 42 гектара окружающей территории.

Экологические последствия



Сторонники закрытия шахт говорят о вреде экологии, который наносят эти предприятия. Но и противники уверяют, что их закрытие может привести к серьезным экологическим проблемам.



Олег Авдиенко приводит три аргумента, почему украинская угольная промышленность должна продолжать функционировать: нет гарантий, что Украина и в будущем сможет покупать дешевый уголь за границей; у каждого работника шахты в среднем четверо членов семьи, и если он лишится работы, они останутся без кормильца; неконтролируемое закрытие шахт приведет к проблемам с экологией, а контролируемое обойдется в огромные суммы. В случае с шахтой «Тошковская» расходы на содержание после ее закрытия сопоставимы с необходимыми инвестициями.



Другое мнение у координатора программы «Изменения климата и энергетическая политика» Фонда им. Генриха Белля Оксаны Алиевой: «Ни для кого не секрет, какое негативное влияние на здоровье оказывает добыча угля. Причем не только на шахтеров, но и на всех жителей этого города. Доля людей с респираторными заболеваниями, с заболеваниями легких там значительно выше, а продолжительность жизни гораздо меньше».



Первая заместительница мэра Селидово Инна Терещенко приводит пример шахты им. Коротченко в Селидово: уголь там не добывают еще с 2005 года и работает водоотлив. «Но если шахту затопит, то в городе зальет 42 гектара. Какое-то время шахта не откачивала воду — не было подачи электроэнергии и вода вышла на поверхность, у нас затапливало дорогу по одной из улиц. Сейчас откачка идет, но средств на нее хватит только до октября».

Матч между командой шахты «Тошковская» и сборной командой жителей поселка на футбольном поле возле школы в городе Тошковка, Луганская область