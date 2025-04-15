США заблокировали заявление G7 об осуждении удара РФ по Сумам

Сумы после ракетного удара РФ. Фото: facebook/zelenskyy.official

США сорвали совместное заявление «Большой семёрки» (G7), которое должно было осудить один из самых смертоносных ракетных ударов России по Украине в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской.



Речь идёт об атаке на Сумы в Вербное воскресенье. Россия выпустила по городу две баллистические ракеты малой дальности, одна из которых была оснащена кассетными боеприпасами. Удар пришёлся по времени на утреннюю церковную службу.



По словам президента Владимира Зеленского, жертвами атаки стали по меньшей мере 35 человек, ещё 119 получили ранения, в том числе дети. Администрация Дональда Трампа заявила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее нападение, так как работает над сохранением пространства для переговоров с Москвой.



Также известно, что встречи между представителями Белого дома и Кремля продолжаются. По информации источников Bloomberg, Трамп назвал удар по Сумам «ужасным» в комментарии журналистам, но не уточнил, считает ли Россию виновной, заявив лишь, что «она, возможно, совершила ошибку».



Примечательно, что за два дня до атаки президент РФ Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге почти пятиматчасовую встречу с личным посланником Трампа — Стивом Виткоффом. По словам Виткоффа, стороны обсуждали прекращение огня и возможности «перестройки» отношений между США и РФ.



Председательствующая в G7 Канада подтвердила, что без согласия США обнародовать заявление невозможно. Американские официальные лица отказались от комментариев. Несмотря на это, около 50 стран и международных организаций выразили поддержку Украине после трагедии в Сумах, сообщил Зеленский в своём обращении.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что видит возможность мирной сделки с Путиным, а США и Россия могут перестроить отношения через «коммерческие возможности».