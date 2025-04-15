В Мариуполе приезжий из России устроил стрельбу

Приезжий из России устроил стрельбу в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает городской совет.
В местных соцсетях опубликовали видео, на котором приезжий стрелял в воздух из автомобиля в Мариуполе ради хайпа в соцсетях.
«Он занимается боевыми искусствами, а в свободное время колесит по разным городам России на своей "Приоре". Недавно заехал в гости в "ДНР" и устроил ночную суету», — пишет горсовет со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что мариупольцы возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов:
«А что, можно стрелять и тебе за это ничего не будет? Или это только для избранных?», — пишет пользователь местных пабликов.
«Мирному населению Мариуполя, кажется, в печенках сидят эти "салюты”», — отмечает другой пользователь.
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