В Мариуполе приезжий из России устроил стрельбу

Приезжий из России устроил стрельбу в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает городской совет.

В местных соцсетях опубликовали видео, на котором приезжий стрелял в воздух из автомобиля в Мариуполе ради хайпа в соцсетях.

«Он занимается боевыми искусствами, а в свободное время колесит по разным городам России на своей "Приоре". Недавно заехал в гости в "ДНР" и устроил ночную суету», — пишет горсовет со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мариупольцы возмущены таким поведением и отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов:

«А что, можно стрелять и тебе за это ничего не будет? Или это только для избранных?», — пишет пользователь местных пабликов.

«Мирному населению Мариуполя, кажется, в печенках сидят эти "салюты”», — отмечает другой пользователь.