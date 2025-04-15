ВСУ уничтожили сразу две станции российского дорогостоящего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» на Херсонщине

Российский комплекс РЭБ «Борисоглебск-2» на оккупированной Херсонщине. Фото: кадр из видео

14 апреля Силы обороны Украины уничтожили две станции российского дорогостоящего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.



Украинские военные обнаружили российские позиции с этими станциями вблизи оккупированного села Новокаменка.



«Борисоглебск-2» – российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Эта система может одновременно выполнять до 30 боевых заданий.

Напомним, что ВСУ из HIMARS ударили по пункту управления российских войск в Курской области, ранен командир полка.