Америка не поддержит заявление «Большой семерки» относительно осуждения удара РФ по Сумам

Соединенные Штаты Америки заявили, что не поддержат заявление G7, в котором осуждается удар Российской Федерации по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление с осуждением нападения, поскольку «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Ведь встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.

По словам тех же людей, Канада, которая председательствует в этом году в G7, сказала союзникам, что без одобрения США заявление будет невозможным.

Как пишет Bloomberg, посольство США в Лондоне отказалось от комментариев.

Согласно черновикам, попавшим в распоряжение Bloomberg, в заявлении G7 планировалось указать, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.

Однако Трамп взял другой тон относительно обстрела Сум, назвав его «ужасным» и сказав, что Россия «совершила ошибку».