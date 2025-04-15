США собираются ужесточить санкции против РФ

Здание Конгресса США. Фото: Википедия

В Конгрессе США подготовили законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что конгрессмены от Демократической партии подготовили законопроект об усилении поддержки Украины и ужесточении санкций в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Один из авторов законопроекта — конгрессмен Грег Микс, входящий в комитет по иностранным делам конгресса. Документ, в частности, предполагает помощь Украине в восстановлении, включая создание должности специального координатора.

Также законопроект предусматривает помощь Киеву в области безопасности, включая прямые кредиты и военное финансирование, и жесткие санкции и экспортный контроль в отношении России, включая ее финансовые учреждения, нефтяную и горнодобывающую отрасли.

Законопроект, который пока не внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса США, является очередной попыткой оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Украины, отмечает агентство.

Как уточняет Reuters, работа над законодательной инициативой была ускорена из-за российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Даже если законопроект не получит полной поддержки палаты представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине, считают источники агентства в Конгрессе.