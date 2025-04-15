В «Резерв+» можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учёта со скидкой 50%

Военнообязанные граждане Украины смогут оплатить штраф за нарушение правил воинского учёта с 50% скидкой через приложение «Резерв+». Такая возможность станет доступной уже летом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Кроме того, для тех, кто уже проходит военную службу, но имеет неуплаченный штраф за нарушение воинского учёта, предусмотрено полное освобождение от его уплаты. Норма введена Законом № 4316-IX от 13 марта 2025 года, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Как будет работать система онлайн-оплаты:
Важно: после получения постановления у гражданина будет 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой 50%. В противном случае штраф придётся оплачивать в полном объёме.
«Наша обязанность как государства — помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал Президент, мы сделаем уплату штрафа быстрой и удобной», — заявила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
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