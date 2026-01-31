Краматорск подвергся российскому обстрелу в ночь на субботу

Иллюстративное фото

В ночь на субботу, 31 января, Краматорская громада подверглась атаке российского беспилотника. Об этом сообщила городская военная администрация.

«В 23:22, с применением БПЛА “Герань-2”, российские войска нанесли удар по частному сектору. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал в соцсетях начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

По словам Гончаренко, в результаты атаки повреждены семь жилых домов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активно используют авиацию для сброса управляемых авиабомб на Донецкую область. Также растет количество российских атак с применением БПЛА и FPV-дронов разных типов по населенным пунктам региона.