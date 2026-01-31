В Украине произошел масштабный блэкаут: в Киеве остановлено движение метро

В ряде регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. В Киеве сообщается об остановке движения метро.

Как пояснили в КГГА, движение поездов и работа эскалаторов была остановлена, поскольку исчезло напряжение от внешних центров питания. Мэр Киева напомнил, что подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие — на резервном питании.

В Киевводоканале сообщили, что из-за аварии в энергосистеме водоснабжения нет во всех районах столицы.

Аварийные отключения электроэнергии применены, в частности, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской областях, на Днепропетровщине, а также в Киеве и области.

Экстренные отключения электроэнергии введены по указанию Укрэнерго — во время таких отключений графики не действуют, отмечают в ДТЭК.

Из-за перебоев с электроэнергией «села» главная водопроводная станция и в Виннице — город без воды.

Тем временем в Молдове также произошло аварийное отключение энергосистемы из-за проблем в энергосети Украины.

Позже виМинэнерго опубликовали заявление о ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений.

«По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов», — отмечается в заявлении.