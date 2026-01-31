В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов погибли два человека

Иллюстративное фото

По сообщению Донецкой областной военной администрации по данным на утро 31 января за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли 2 человека: в Райгородке и Алексеево-Дружковке.

Еще 3 человека получили ранения — один в Райгородке и два в Дружковке.

По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в область погибли 3 996 мирных жителей, еще 8 832 человек получили ранения.

Общая статистика жертв приводится без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи.