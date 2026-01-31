В Госдуме РФ угрожают ударить по Украине в пик холодов

Россияне могут ударить по Украине в самый пик холодов. Иллюстративное фото

Депутатский корпус российской Государственной думы настаивает на ударах по Украине так называемым «оружием возмездия». Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — "оружия возмездия"», — подчеркнул Володин, не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

Также, по его словам, избранники отмечают достижение целей так называемой «специальной военной операции», как в России называют войну против Украины.

Володин отметил, что «новые проблемы для украинцев» будут созданы со следующей недели, то есть в феврале.

Стоит отметить, что представитель российской власти угрожает новыми ударами по Украине как раз во время больших морозов, пик которых придется на 3-4 февраля. Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины, Полтавской и Харьковской областях температура опустится до минус 30 градусов, а на остальной территории ночью ожидают от 21 до 27 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 января, во всех регионах Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго. В Укрэнерго напомнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.