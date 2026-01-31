Россияне атаковали Украину 85 беспилотниками за ночь

Иллюстративное фото

За ночь РФ атаковала Украину 85 ударными БПЛА, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО сбили/подавили 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Herbera, Italmas и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 13 точках», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 30 января, российская армия дроном нанесла удар по автомобилю коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» вблизи Славянска. В результате атаки один работник погиб, еще двое ранены.