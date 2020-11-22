В эпоху диджитализации через КПВВ. Готовы ли украинцы к услугам в смартфоне?

Украина поставила перед собой довольно амбициозную цель – оцифровать 100% государственных услуг к 2024 году. Пока страна находится на 69 месте среди 193 стран мира в рейтинге уровня развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI), который составляет ООН.



В 2018 году Украина находилась на 82-м месте, а в 2016 на 62-м. То есть период с 2018 по 2020 год Украина продвинулась в рейтинге, но до этого у нее были более высокие показатели. Это не значит, что государство стоит на месте в развитии электронного правительства, просто другие страны в рейтинге прилагают больше усилий.



По оценкам ООН, сейчас Украина классифицируется как страна с высоким индексом онлайн сервисов. Впереди – страны с очень высоким EGDI.



В украинском правительстве видят диджитализацию прежде всего, как инструмент, который снизит уровень коррупции в стране. К тому же, электронные сервисы и так называемое государство в смартфоне это еще и удобно.



Зачем громадам переходить «в цифру»?



Пока правительство задает общий курс на диджитализацию, местные громады работают на собственными мини-проектами. Например, на министерском уровне в Украине сегодня запущены национальные проекты «Дія»: по предоставлению государственных услуг онлайн, развитию малого и среднего предпринимательства, цифровому образованию.



Громады в свою очередь заказывают у разработчиков онлайн-сервисы для быта. Например, единый кабинет жителя города может помочь в оплате услуг ЖКХ, с его помощью можно всегда вовремя узнавать о коммунальных авариях и так далее.



Часто украинские города конкурируют между собой за звание «smart». Но как отмечает Оксана Потапенко, экспертка по цифровой трансформации AuxBridge, далеко не каждый мэр сегодня считает приоритетом переход «в цифру», ведь есть ряд других проблем и нет понимания, зачем тратить лишние деньги.



«Мы предлагаем смотреть на диджитализацию как на инвестиции. Есть цифры, которые показывают, что в перспективе двух – пяти лет города смогут экономить деньги», - отмечает Потапенко.

По ее словам, диджитализация увеличивает эффективность работы сотрудников муниципалитета, делает простым документооборот, создает позитивный имидж города, приобщает население к активной жизни города и привлекает инвестиции.

Советник министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, председатель организации «Центр развития инноваций» Сергей Лобойко считает, что будущее за теми громадами, которые научатся внедрять технологии коллективного интеллекта. Он напомнил, что часть украинских городов довольно активно и самостоятельно пользуются такими инструментами как бюджет участия и электронная петиция.

«В Украине не сегодняшний день сообщество активных пользователей состоит более, чем из 2 миллионов человек. Несмотря на то, что катализатором выступила когда-то национальная платформа петиций и обращений, но без решения национальной власти, сами громады, города начали активно внедрять свои модели так называемого бюджета участия. В мире на сегодняшний день происходит кризис демократии, но тут есть магический камень, который может изменить все. У Донецкого региона уже есть опыт и нужно подумать о совей модели», - отмечает Лобойко.

Электронные обращения, консультации, петиции, общественный бюджет – это все инструменты местной е-демократии, которые можно развить еще больше.

Национальные рейтинги по внедрению цифровых технологий в Украине последние годы регулярно возглавляют Львовская область и отдельные города региона. По оценке «Центра развития инноваций», в 2018 году в тройку лидеров Индекса местной е-демократии в Украине вошли Киев, Ивано-Франковск и Львов. К слову, на четвертом месте оказался Мариуполь. Подробнее о том, как обстоят дела с цифровизацией на Львовщине, читайте в материале «Дивись.Інфо».

Отдельные громады в Донецкой области сегодня тоже показывают неплохие результаты – работают на экономическими профайлами своих городов и ОТГ. Основа этой работы – сбор данных. Эксперты подчеркивают: городом гораздо проще управлять на основе базы данных. Чем больше данных, тем лучше – начиная от демографии и заканчивая реестром земельных участков.

«Донецкий регион стал пилотным, в котором используют систему коллективного использования ГИС-технологий [система сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных и связанной с ними информации о необходимых объектах]. Без этого в будущем не будет системы управления громадой. Можно уменьшить до 90% ошибок в процессе бюджетирования. Только на примере налогов на землю минимальный доход автоматически можно увеличить на 30% и в разы можно увеличить доходы от коммунального имущества», - рассказал Лобойко.



Диджитализация на Донбассе как сверхмиссия



Развитие онлайн-услуг в Донецкой и Луганской областях это прежде всего инструмент для реинтеграции Луганска и Донецка в Украину.

В условиях, когда на территорию свободной части страны проехать сложнее, чем в Россию, украинское государство рискует очень скоро потерять своих граждан. Вопрос оформления украинских документов, получения украинских выплат для жителей Донецка и Луганска встал ребром задолго до пандемии. Чтобы получить легитимный документ гражданина Украины, будь то в загранпаспорт или пенсионное удостоверение, жителям отдельных районов Донбасса нужно проехать через линию соприкосновения – в ближайший город, где предоставляют такие услуги. Для многих это дорога с пересадками и ожидание в очереди.

Одновременно с тем группировки «Л-ДНР» делают все, чтобы путь в Ростовскую область за российским паспортом был проще, дешевле и быстрее. Даже во время пандемии, пока КПВВ на Донбассе работают нерегулярно, рейсовые автобусы из Донецка и Луганска продолжают выезжать в Россию. В то же время на переговорной площадке российская сторона в Трехсторонней контактной группе демонстрирует несговорчивость.

«Л-ДНР» открыли лишь два пункта пропуска на Донбассе под предлогом карантинных ограничений, в то время как в Луганской области украинская сторона подготовила к работе целый сервисный центр. В Счастье, прямо на линии соприкосновения жители ОРДЛО могут получить паспорт гражданина Украины, водительское удостоверение или, например, оформить документ на жилье. Здесь же пенсионеры могут получить выплаты. Новый КПВВ построили за рекордные два месяца. На других пункта пропуска украинская сторона планирует построить такие же центры. Но пока «Л-ДНР» делают все возможное, чтобы жители Донецка и Луганска не выезжали через КПВВ.

Центры предоставления услуг – это удобно, потому что есть электронная очередь, некоторые документы можно подавать в электронном виде. Но все же эти услуги нельзя полностью назвать онлайн-сервисом. В любом случае для получения паспорта или другого документа нужно тратить время и деньги на дорогу и присутствовать лично.



Часть украинского населения, особенно жители ОРДЛО, оказались не готовы услугам в телефоне. Особенно ярко это проявилось во время пандемии, когда установка приложения «Дій вдома» стала обязательным условием для проезда на свободную территорию страны. Кнопочный мобильный телефон здесь не поможет. Иногда не помогает даже смартфон со старой версией Android (например, 4.4). К тому же само приложение далеко не всегда работает идеально. В совокупности подобные недочеты привели к появлению мошенников на КПВВ. Одни предлагают доверчивым пенсионерам б/у смартфоны сомнительного качества, другие за деньги раздают интернет. Например, на КПВВ «Станица Луганская» после пожара до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI сети, чем пользуются аферисты.



ООН отнесла Украину к странам с очень высокоразвитым человеческим капиталом, то есть потенциал есть, но очевидно, что он не реализован максимально. В том числе, это происходит из-за малоразвитой телекоммуникационной структуры. На 100 жителей приходится 120 мобильных телефонов, доступ к интернету есть у 62% населения, а к широкополосному интернету подключено всего 12 человек из 100.

Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.