В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали о препятствиях, которые мешают наблюдателям оперативно проверять факты на Донбассе.



«Ограничения свободы передвижения СММ, в том числе, среди прочего, препятствия в доступе к таким учреждениям, как больницы для уточнения информации, не способствуют оперативному отражению соответствующих наблюдений в отчетах Миссии», – говорится в ответе ОБСЕ на информационный запрос «Новостей Донбасса».



С начала 2021 года СММ сталкивалась с ограничениями свободы передвижения в более чем 110 случаях, 91% из которых произошли в неподконтрольных правительству районах. В 2020 году свободу передвижения СММ ограничивали в почти 850 случаях, 96% из которых произошли в районах, которые не контролируются украинским правительством.



При этом в Миссии подчеркивают, что подтверждение информации о жертвах среди гражданского населения по-прежнему является приоритетным направлением деятельности наблюдателей ОБСЕ.