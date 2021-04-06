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Украина просит ОБСЕ верифицировать сообщение «ДНР» о гибели ребенка якобы из-за ВСУ

06 апреля 2021, 12:51

Украина просит ОБСЕ верифицировать сообщение «ДНР» о гибели ребенка якобы из-за ВСУ

Украинская сторона СЦКК просит СММ ОБСЕ верифицировать сообщение группировки «ДНР» о гибели ребенка 2017 года рождения в поселке Александровка якобы от взрывного устройства, сброшенного с украинского БПЛА. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

В письме указывается, что в информационном пространстве ОРДЛО и РФ активно распространяется информация о гибели 2 апреля пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотника ВСУ.

В то же время, российская сторона не предоставила никакой информации о жертвах и обстоятельствах происшествия (фото/видео-материалы, фрагменты взрывного устройства, точные координаты, время и место события, персональная информация о жертвах, характер полученных ранений и т.д.).

Александровка Енакиевского городского совета расположена в 15 километрах от линии соприкосновения, что «ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА».

Украинская сторона отрицает свою причастность к случившемуся и заявляет, что украинские военные строго придерживаются запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

«Учитывая вышеизложенное, УС СЦКК обращается к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК», — говорится в письме.

В субботу, 3 апреля, управление «народной милиции ДНР» сообщило о гибели ребенка и ранении пожилой женщины в результате взрыва в поселке Александровское. При этом утверждается, что взрывное устройство было сброшено беспилотным летательным аппаратом украинских военных.

Версия с беспилотником вызвала сомнение, так как Александровское находится примерно в 10-15 километрах от линии соприкосновения, что довольно далеко. Кроме того, в местных сообществах в соцсетях люди, представившиеся местными жителями, утверждают, что инцидент произошел еще в пятницу, 2 апреля. По словам некоторых из них, ребенок якобы нашел взрывоопасный предмет в гараже своего дедушки.

В Кремле не располагают верифицированной информацией о гибели ребенка в поселке Александровское под Углегорском на неподконтрольной Украине части Донецкой области. При этом там заявили, что у Москвы «нет повода сомневаться в правдивости данных, которые приведены из самопровозглашенных республик на этот счет».

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