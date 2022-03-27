Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Три ночи на матрасах в спортзале: Как эвакуируют людей из Мариуполя через Бердянск

Анастасия Кирилова
27 марта 2022, 08:10

Три ночи на матрасах в спортзале: Как эвакуируют людей из Мариуполя через Бердянск

Мариуполь после российского вторжения. Фото: Depositphotos Мариуполь после российского вторжения. Фото: Depositphotos

Из блокадного Мариуполя, который постоянно обстреливают российские оккупанты, люди пытаются вырваться любым способом. Маршрут эвакуации проходит через временно оккупированную россиянами территорию Запорожской области, и ждать разрешения на выезд приходится по нескольку дней. О том, как люди преодолевают такой трудный путь в сторону свободной части Украины, — «Новостям Донбасса» рассказал житель Мариуполя, который сам выезжал по гуманитарному коридору.

Три ночи в спортзале

Наш собеседник рассказал, что из Мариуполя приехал я Бердянск, где переночевал три ночи в школе №16, в спортивном зале на матрасах.

«После трех ночей утром прошел слух, что выезда из центра Бердянска не будет, и все массово нанимали такси, переезжали на кольцо Бердянское — село Азовское. Массово выезжали туда, платили таксистам по-разному», — говорит мариуполец.

Читайте также:

Выбраться из ада: История мариупольчанки, которой удалось покинуть осажденный город

По его словам, от кольца шли пешком около полукилометра, потом стояли в большой очереди к автобусам.

«Первыми стояли около 25-ти автобусов "Богдан" из Днепра, из Запорожья, откуда еще не знаю, — там и киевские номера были, разные номера. Потом дальше стояли 20 — 25 автобусов МАЗ-203 побольше, вместимостью около 40 человек, и много машин легковых», — рассказал мужчина.

По его расчетам, там находилось около 2500-3000 человек.

Стоянка на разбитой заправке

Мариуполец рассказал, что от Бердянска до Васильевки колонна ехала почти 12 часов. В мирное время эта дорога занимала около двух часов. Ночевать пришлось в автобусах на стоянке разбитой обстрелами заправки.

«В нашем автобусе "Богдан" было 39 человек, в 11:20 выехали. Проезжали блокпосты, и только около 23:00 приехали к Васильевке, это за 50 км до Запорожья. За нами ехала еще колонна легковых автомашин, большая часть из них, конечно, заполнены. Часть машин оставили в Токмаке, потому что не пустили дальше, а автобусы приехали все сюда. Стояли на заправке "БРСМ-Нафта", она разбитая, неработающая, но большая площадь, и большое количество автобусов стоит, и утром начали подъезжать легковые автомобили», — отметил он.


По его словам, стояли долго, и были проблемы с водой. Волонтеры и МЧС подвозили воду, но сначала в небольшом количестве, а потом привезли бочку питьевой воды, и люди смогли набрать воду в бутылки.

Позже волонтеры привезли хлеб, раздали водителям, и они распределяли по автобусам и раздавали по машинам.

«В наш автобус попало 4 булки хлеба бесплатные, другие говорят, по одной — по две булки хлеба попало в автобус. Еще давали сухарики — пакетики по количеству детей, и 5 яблок. У нас в автобусе ехали 10 детей», — отметил мужчина.

Кроме того, рассказал он, со стороны Васильевки привозили хлеб и продавали по 20 гривен.

На стоянке дежурили 2-3 машины скорой помощи, несколько машин ГСЧС.

Дети и танки

Собеседник НД рассказал, что на этой заправке в ожидании выезда стояли долго.  

«Все стоят на стоянке, автомобили стоят на трассе напротив нас. Недавно был клич "по машинам", но потом так и не выехали. Люди сидят, дети играют на площадке, кто-то выгуливает собак», — описал ситуацию мужчина.

При этом, отметил он, мимо стоянки по трассе постоянно проезжали военные машины и танки с буквой Z — и на платформах, и прямо по асфальту.

По его словам, за Васильевкой должна начинаться территория, которую контролирует Украина. Но люди не знают этого точно.

«Наверное — я надеюсь, чем раньше — тем лучше», — резюмировал мариуполец.

***

Вечером 26 марта стало известно, что колонна, в которой ехал наш собеседник, добралась до Запорожья.

Читайте также:

Убежать от блокады. Как семье из-под Мариуполя удалось спастись

Еще по теме

Места
Запорожье Бердянск Мариуполь Васильевка
Прочее
Эвакуация Война
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:48
В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами
11:26
«ДНР» разрешила использовать наличные гривны параллельно с российскими рублями
10:58
Ищут «нацистов»: В Мариуполе оккупанты начали зачистку
00:18
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
18:49
Пушилин поменял «министра доходов и сборов ДНР»
11:27
В Мариуполе оккупанты открыли штаб «Единой России»
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
все новости
09:48
Британская разведка узнала о попытке Войск РФ оцепить украинские силы на Донбассе
09:22
Сегодня работают два гуманитарных коридора для эвакуации из Мариуполя и Рубежного
08:38
В результате обстрелов в Луганской области двое мирных жителей ранены, четверо — спасены из-под завалов
22:44
Более 5 тысяч украинцев эвакуированы за сутки гуманитарными коридорами
21:35
ВСУ отразили 4 атаки захватчиков на востоке страны и уничтожили 5 танков
20:48
Тростянец освобожден от российских оккупантов
20:26
Байден: Мой месседж украинскому народу — мы с вами
19:59
Мальчик погиб в Донецкой области от прикосновения к осколку ракеты
19:34
Колонна с мариупольцами, которая блокировалась оккупантами двое суток, движется в Запорожье
19:20
Российский бомбардировщик сбит на востоке Украины
18:33
В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов больницы
18:05
Российские силы обстреляли Красногоровку запрещенными кассетными боеприпасами
17:13
Украина требует через Красный Крест списки депортированных в Россию из Мариуполя
16:57
Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами, сильные обстрелы вблизи Торецка и Марьинки
16:15
Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ века, заявил Кулеба
все новости
ВИДЕО
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
26 марта, 00:18
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
25 марта, 00:28
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция