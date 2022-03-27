Три ночи на матрасах в спортзале: Как эвакуируют людей из Мариуполя через Бердянск

Мариуполь после российского вторжения. Фото: Depositphotos

Из блокадного Мариуполя, который постоянно обстреливают российские оккупанты, люди пытаются вырваться любым способом. Маршрут эвакуации проходит через временно оккупированную россиянами территорию Запорожской области, и ждать разрешения на выезд приходится по нескольку дней. О том, как люди преодолевают такой трудный путь в сторону свободной части Украины, — «Новостям Донбасса» рассказал житель Мариуполя, который сам выезжал по гуманитарному коридору.



Три ночи в спортзале



Наш собеседник рассказал, что из Мариуполя приехал я Бердянск, где переночевал три ночи в школе №16, в спортивном зале на матрасах.



«После трех ночей утром прошел слух, что выезда из центра Бердянска не будет, и все массово нанимали такси, переезжали на кольцо Бердянское — село Азовское. Массово выезжали туда, платили таксистам по-разному», — говорит мариуполец.

По его словам, от кольца шли пешком около полукилометра, потом стояли в большой очереди к автобусам.



«Первыми стояли около 25-ти автобусов "Богдан" из Днепра, из Запорожья, откуда еще не знаю, — там и киевские номера были, разные номера. Потом дальше стояли 20 — 25 автобусов МАЗ-203 побольше, вместимостью около 40 человек, и много машин легковых», — рассказал мужчина.



По его расчетам, там находилось около 2500-3000 человек.



Стоянка на разбитой заправке



Мариуполец рассказал, что от Бердянска до Васильевки колонна ехала почти 12 часов. В мирное время эта дорога занимала около двух часов. Ночевать пришлось в автобусах на стоянке разбитой обстрелами заправки.



«В нашем автобусе "Богдан" было 39 человек, в 11:20 выехали. Проезжали блокпосты, и только около 23:00 приехали к Васильевке, это за 50 км до Запорожья. За нами ехала еще колонна легковых автомашин, большая часть из них, конечно, заполнены. Часть машин оставили в Токмаке, потому что не пустили дальше, а автобусы приехали все сюда. Стояли на заправке "БРСМ-Нафта", она разбитая, неработающая, но большая площадь, и большое количество автобусов стоит, и утром начали подъезжать легковые автомобили», — отметил он.





По его словам, стояли долго, и были проблемы с водой. Волонтеры и МЧС подвозили воду, но сначала в небольшом количестве, а потом привезли бочку питьевой воды, и люди смогли набрать воду в бутылки.



Позже волонтеры привезли хлеб, раздали водителям, и они распределяли по автобусам и раздавали по машинам.



«В наш автобус попало 4 булки хлеба бесплатные, другие говорят, по одной — по две булки хлеба попало в автобус. Еще давали сухарики — пакетики по количеству детей, и 5 яблок. У нас в автобусе ехали 10 детей», — отметил мужчина.



Кроме того, рассказал он, со стороны Васильевки привозили хлеб и продавали по 20 гривен.



На стоянке дежурили 2-3 машины скорой помощи, несколько машин ГСЧС.



Дети и танки



Собеседник НД рассказал, что на этой заправке в ожидании выезда стояли долго.



«Все стоят на стоянке, автомобили стоят на трассе напротив нас. Недавно был клич "по машинам", но потом так и не выехали. Люди сидят, дети играют на площадке, кто-то выгуливает собак», — описал ситуацию мужчина.



При этом, отметил он, мимо стоянки по трассе постоянно проезжали военные машины и танки с буквой Z — и на платформах, и прямо по асфальту.



По его словам, за Васильевкой должна начинаться территория, которую контролирует Украина. Но люди не знают этого точно.



«Наверное — я надеюсь, чем раньше — тем лучше», — резюмировал мариуполец.



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Вечером 26 марта стало известно, что колонна, в которой ехал наш собеседник, добралась до Запорожья.