Выбраться из ада: История мариупольчанки, которой удалось покинуть осажденный город

Выехать из Мариуполя практически невозможно. Фото: Depositphotos

Мариуполь в блокаде уже более двух недель. В городе остаются тысячи местных, которые без средств к существованию и под обстрелами. Заранее спланированные зеленые коридоры не работают, их бомбят российские войска. Поэтому выехать из Мариуполя практически невозможно. Те, кому это удается, после всего пережитого не спешат делиться своими историями. Дорога сложная и для многих заканчивается смертью.



Мариупольчанка Анна смогла выехать в Днепр 5 марта. Путь занял у нее два дня. Дорога была наполнена ожиданием, страхом и ужасом. Анна рассказала «Новостям Донбасса» свою историю выезда от начала до конца.



«Начался жуткий обстрел. Прилетало везде»



«У меня в квартире к 5 марта проживало восемь моих знакомых. Они приехали из разных районов, которые сильно обстреливали. Я жила на 9-м этаже. К счастью, возле одного окна ловила связь. Видимо, какая-то вышка добивала.



5 марта кому-то из нас пришла смс, что в 9 утра будет зеленый коридор. Мы начали лихорадочно собираться. Потом пришла смс, что перенесли на 11. В 10 утра мы выехали из дома и поехали на СК «Ильичевец». На Тысяче (район 1000 мелочей — ред.) уже стояло много машин. Колонна. Люди сами организовывали все. Привязывали белые тряпки, белые ленты, у кого что было. Рвали простыни, одеяла — все, что угодно белое привязывали к машинам на ручки, зеркала, антенны. Клеили дети, старики, беременные. Каждый занимался своей машиной и готовился к выезду.



Возле «Обжоры» были военные. Они просто наблюдали. Никто к нам не подходил и ничего не говорил. Мы спросили у них, будет ли коридор. Они ответили, что вроде бы да, но когда никто не знает.



Мы поехали на «Ильичевец». Там было очень много людей без машин. Они ждали автобуса. В основном, бабушки, дедушки, инвалиды, дети.



Мы прождали до 11-ти. Машины, которые там были, начали выезжать. Мы стали в колонну. С Тысячи машины тоже поехали. Когда мы повернули на 23-й микрорайон и на выезд на Запорожскую трассу, начался жуткий обстрел. Прилетало везде. На рынок «Космос». Когда мы подъезжали к кольцу, где заправка на ТЦ «ПортCity», везде был дым. Горело все. Грохот стоял неимоверный.







Многие машины, которые ехали перед нами, начали разворачиваться и уезжать. Это было очень страшно. Справа горела девятиэтажка полностью с первого по девятый этаж. Это было жутко и ужасно.



Когда наша машина доехала до момента, разворачиваться либо ехать вперед, перед нами все развернулись назад. Я сказала, что поехали вперед, потому что в Мариуполе оставаться невозможно. Мы поехали. Перед нами на блокпосту уже были машины. Там стояли наши военные. Они даже не проверяли паспорта, не смотрели документы. Они просто показали, чтобы быстрее выезжали, потому что обстрел. Они всех выпустили без всяких вопросов. Никто не препятствовал. Многие говорят, что Азов не выпускает из города. На самом деле ребята из Азова всех выпускают, кому нужно. Каждый на свой страх и риск может ехать. Что будет дальше с вами — это другая история».



«У нас нет приказа, мы не пропустим никого»



Мы выехали. Следующий блокпост, не доезжая до Никольского. Перед ним развилка, где стела жертвам фашистов. Военные прямо на стеле разбили лагерь. На блокпосту нас тормознули. Я не знаю, россияне это были или «ДНР». У них не было нашивок, форма — темно-зеленый пиксель. Они посмотрели наши паспорта. Их интересовала прописка. Пропустили дальше.



Потом был еще один блокпост «ДНР». Они нас тоже пропустили. Около 12-ти дня мы приехали на блокпост на Федоровку. Здесь уже стояла колонна из 80-100 машин. Видимо, они выехали раньше нас. Потом люди перестали подъезжать. Возможно, потому что начался обстрел. Перед нами стояла семья, у которой машина была без лобового и боковых стекол, вся забита осколками. Мужчина из этой машины сказал, что выехал с левого берега и назад не поедет. Если не пустят, то готов жить в поле.



Колонна стала. Это был блокпост «ДНР». У них не было приказа пропускать. По их словам, зеленый коридор отменили в 6 утра. «Кто вас сюда выпустил, мы не знаем. Зачем вы сюда приехали, мы тоже не знаем. У нас нет приказа, мы не пропустим никого». В три часа должна была прийти у них другая смена. Мы надеялись, что они принесут указания, пропускать или нет.

Мы стояли до трех часов. На вопрос, почему они не могут позвонить в штаб, они сказали, что связи нет. Что у них нет рации, что они друг с другом не общаются. Лишь когда приходит новая смена, они передают указания. Мы ждали. Было 3 часа, потом 4, 5. Начало темнеть. Колонна не возвращалась, разворачиваться никто не хотел. Все решили оставаться, вплоть до того, чтобы ночевать в поле.

Потом решили, что на трассе ночевать опасно. «ДНР» предложили поехать в Федоровку и переночевать там в школе. Сразу никто не хотел, но когда стемнело, стало страшно. Мы стали поворачивать на Федоровку. «ДНР» осматривали только вещи в багажнике. Документы не смотрели. Запустили всех в Федоровку и сказали ехать в школу, нас там примут и разместят».



«Бабульки бежали к нам, чтобы узнать о своих детях, с которыми не могли связаться»



«Там примерно 8 километров от трассы. Мы решили остановиться не в школе, а у местных. В деревне тоже не было ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Бабульки начали плакать, бежать к нам, узнавать о своих детях, с которыми не могли связаться около недели. Дедушки и бабушки все шли и шли, плакали, называли адреса своих детей, узнавали, целы ли хотя бы дома. Это жуткое состояние, когда люди просто в отчаянии. Им не страшно, что нет воды, света. Самое страшное, что они не могут узнать о своих детях, живы они или нет.

Одна бабушка приняла всех нас восьмерых. Мы у нее ночевали. Все люди оказались очень добрые. Соседи несли нам еду, кто-то яйца, кто-то сало. Мы не встретили ни одного негативно настроенного человека. Все плакали и проклинали «ДНР», что они вошли в деревню и связи теперь нет. Хотя деревню не бомбили».

«Если бы там шла еще какая-то колонна или техника, нас бы всех положили»

«Утром мы нашли свою колонну, которая была в школе. Одного из мужчин послали на разведку на блокпост, чтобы он узнал, будут ли нас пропускать. Он сказал, что приказа нет. Сказали сидеть в деревне, пока каждого не проверят на предмет того, воевал за Украину или нет. Потом проведут зачистку. Тех, кто не причастен, отпустят. Стало понятно, что у мужчин шансов поехать дальше практически не было.

Местные предложили нам объехать этот блокпост и поехать сразу на следующий. Если у «ДНР» нет связи, мы скажем, что нас уже пропустили. Большинством мы решили поехать через поля и через посадки до следующего блокпоста. Местные жители, рискуя жизнями, буквально стали в главе колонны. Никто не знал, заминирована местность или нет. Встретим ли мы кого-то еще по дороге. Если бы там шла еще какая-то колонна или техника, нас бы всех положили.

Многие остались в деревне, не захотели ехать, побоялись и решили ждать. Что стало с ними, я не знаю. Мы поехали по полям, видели жуткие вещи: горы взорванной российской техники. Они забирали тела солдатов, но почему-то везде была брошенная форма, вся окровавленная. Наши ребята лежали, как их убили, нетронутыми. Их никто не раздевал, не снимал форму, но и не хоронил. Мы видели очень много убитых. Видели расстрелянный гражданский автомобиль.

Местные нас предупредили, что после этого блокпоста, который мы объедем, еще три поста «ДНР». На первом на нас смотрели в ужасе и шоке. Мы сказали, что нас выпустили по зеленому коридору из Мариуполя. Хором стали твердить историю, которую мы придумали. «ДНР» спросили, пропустил ли предыдущий пост. Мы ответили, что конечно, предложили им позвонить в штаб, если не верят. Они не могли позвонить, потому что не было связи, и начали нас пропускать. Следующие два поста мы тоже прошли».

«На нас начали сбрасывать бомбы»

«Мы приехали под Орехово Запорожской области. На постах флаги везде были украинские, но мы не видели там людей. В Орехово нас встретила оборона. Они предложили провести нас, потому что территория заминирована, мосты взорваны и мы сами не смогли бы выехать. Под Орехово уже стояли наши ребята, они быстро пропускали, потому что этот участок постоянно обстреливали.



Когда мы ехали, сбоку от дороги, где шла наша колонна с белыми лентами, начали сбрасывать бомбы. Видимо, чтобы напугать. Я не думаю, что цель была убить колонну, иначе они бы это сделали. Напугать у них получилось. Многим женщинам, особенно беременным, стало плохо. Они останавливались, рвали на дороге. У детей начались истерики. Это было ужасно.



Остальные блокпосты, которые мы проезжали, были украинские. Нас никто не задерживал. Наоборот, все старались, чтобы колонна проехала быстрее. Проверяли багажник, документы, но все очень быстро, буквально полминуты на машину. Никаких препятствий украинская армия не создавала. Наоборот, нам помогали и подсказывали, куда ехать, чтобы не нарваться на опасности. Были места, где на дорогах осталась взорванная техника и грузовики с боеприпасами. Осколки были повсюду. ВСУ нас предупреждали ехать очень аккуратно. Буквально машина к машине, потому что там полно осколков. И можно остаться без колес.



В итоге вот так, два дня, под обстрелами мы добирались из Мариуполя в Днепр».

