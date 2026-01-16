ЕС и США усиливают санкции против России с нового года

Фото: СВРУ

С 1 февраля Евросоюз снижает потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.



Кроме того, США с 21 января приостанавливают оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая РФ и Белоруссию. С начала 2026 года ряд европейских стран, среди которых Германия, Румыния, Чехия и Польша, перестают признавать небиометрические загранпаспорта россиян.



В Молдове «Лукойл» вынужден продать активы, а Германия заблокировала танкер Tavian, связанный с российским «теневым флотом». Asus прекратил гарантийное обслуживание устройств в РФ и Белоруссии.



Экономика РФ реагирует падением: налоговые сборы с добычи нефти сократились на 18%, потребительские цены выросли на 1,26% из-за повышения НДС. Спад зафиксирован по потребительским кредитам (-25%) и рынку микроэлектроники (-25%). Россия увеличивает импорт агропродукции и дорожают автомобили, а большинство государственных кино- и медицинских проектов терпят провал.