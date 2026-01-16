Китай с 2026 года полностью прекратил закупку электроэнергии из РФ

Прекращение экспорта российской электроэнергии в Китай. Создано ИИ

С 1 января 2026 года Китай полностью прекратил закупку электроэнергии из России. Решение связано с тем, что экспортные цены превысили внутренние тарифы в КНР, что сделало поставки экономически невыгодными, сообщает «Коммерсант».



Ранее «Интер РАО» экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном от ГЭС «РусГидро». Контракт с Китайской государственной электросетевой корпорацией заключён в 2012 году и рассчитан до 2037 года. За весь срок планировалось поставить около 100 млрд кВт⋅ч (около 4 млрд кВт⋅ч в год).



В компании подчеркнули, что соглашение остаётся в силе и не расторгается ни Россией, ни Китаем. Однако растущий спрос на Дальнем Востоке сокращает объёмы экспортной электроэнергии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»