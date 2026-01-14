РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации

С 9 января в России вступил в силу Федеральный закон, согласно которому снижен возраст — с 18 до 14 лет — обязательного принесения присяги гражданина РФ. Об этом со ссылкой на МИД РФ пишут росСМИ.

По новым нормам все подростки, достигшие 14-летнего возраста и получающие российское гражданство, обязаны лично приносить присягу. В случае отказа от ее принесения, неявки в течение одного года или других предусмотренных законом оснований решение о приеме в гражданство автоматически признается недействительным со дня его принятия.



Для детей, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, эти изменения имеют особое значение.

Речь идет о подростках, которые растут в условиях военной оккупации, ограниченного доступа к украинскому образованию и постоянного административного давления со стороны оккупационных властей.



Снижение возраста обязательной присяги фактически втягивает несовершеннолетних в процесс навязываемого гражданства, перекладывая на детей ответственность за политические решения, принятые в условиях отсутствия свободного выбора.

Отказ от присяги или уклонение от нее может привести к юридическим ограничениям, проблемам с документами, образованием и социальными услугами, что усиливает уязвимость подростков и их семей.

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает несовершеннолетних с 14 лет приносить присягу гражданина России, что свидетельствует о подготовке к незаконной мобилизации.



Также издание опубликовало шесть историй переселенцев, которые решили вернуться в оккупацию.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»