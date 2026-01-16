Опубликовано видео «Шахедов», летящих над Днепром в сторону Херсона

Кадр с перехватчика на летящий «Шахед».

В Сети опубликовано высококачественное видео перехвата дронов «Шахед», летящих на низкой высоте вдоль реки Днепр в сторону Херсона.

В описании к видео отмечается, что некоторые БПЛА оснащены камерами заднего вида для обнаружения перехватчиков. На кадрах видно, как вражеские дроны маневрируют вдоль реки, обходя препятствия.

High-quality video interception of a group of Shahed flying at very low altitude along the Dnipro river and past Kherson. Some have a rear-view camera installed to detect interceptor drones. https://t.co/9KKEwu2tFJ pic.twitter.com/uPLRowUsTn — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 15, 2026

Ранее экипажи украинских перехватчиков фиксировали «Шахеды» с камерами как снизу, так и сверху, что позволяет им эффективнее обходить ПВО и отслеживать действия перехватчиков.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»