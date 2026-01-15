Изменённая стела на въезде в оккупированный Россией украинский Луганск.

В оккупированном Россией Луганске суд вынес приговор 73-летнему пенсионеру, который угрожал взорвать торговый центр из-за роста цен. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



Инцидент произошёл 30 декабря в ТЦ «Радуга». Мужчина принёс в здание коробку с надписью «Мина» и оставил послание владельцу торгового центра со словами: «Цены тебя погубят!». Несмотря на отсутствие взрывного устройства, угрозы привели к масштабной эвакуации посетителей.



На место прибыли полиция и сапёры, работа торгового центра была временно остановлена. Позже выяснилось, что действия пенсионера носили характер запугивания, однако они повлекли за собой привлечение экстренных служб.



Суд приговорил мужчину к трём годам условного лишения свободы и обязал его компенсировать расходы, связанные с выездом спецслужб.

Ранее сообщалось, что выручка российских нефтяных компаний продолжает стремительно сокращаться на фоне падения цен на сорт Urals, который реализуется почти на 50% дешевле Brent.



При этом, по оценкам аналитиков, российские налогоплательщики уже заплатили около 550 млрд долларов за развязывание агрессивной войны против Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»