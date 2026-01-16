В Славянске при пожаре погиб мужчина

В Славянске Краматорского района Донецкой области в четверг, 15 января, вспыхнул пожар в частном доме. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат жилого дома. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, 1974 года рождения», — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар.
Ранее мы писали, что 14 января российские войска нанесли удар по городу Славянск.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
