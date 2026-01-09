В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор

Квартирные кражи в оккупированном Мариуполе. Иллюстрация создана ИИ

В оккупированном Мариуполе зафиксирована активизация организованных групп квартирных воров. Об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета.



Как сообщают местные Telegram-каналы, в последние дни жители все чаще заявляют о квартирных кражах. По словам очевидцев, злоумышленники действуют организованно: выбирают жильё в отсутствие хозяев и быстро скрываются.



В дворовых чатах распространяется информация, что к преступлениям могут быть причастны приезжие рабочие из РФ и стран Средней Азии. При этом, по словам жителей, так называемые «правоохранительные органы» не реагируют на обращения граждан.



В городском совете отмечают, что в Мариуполе фактически царит беззаконие: полиция игнорирует вызовы, особенно если речь идет о гражданах России. В результате местные жители чувствуют себя полностью беззащитными.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Новый год в оккупированном Мариуполе начался с волны обращений жителей, которые уже третий год ждут обещанное жилье взамен разрушенного.