Непогода на Донетчине: глава ОВА рассказал, какая ситуация на основных дорогах и улицах области

Расчистка дороги на Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области основные дороги и улицы расчищены и обработаны противогололедными материалами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, местами есть заснеженные участки, поэтому коммунальщики и подрядные организации продолжают работать.



«Задействованы 12 единиц техники и 15 работников. Еще 13 единиц техники работают на дорогах коммунальной собственности», – рассказал начальник ОВА.

Напомним, что в некоторых громадах Украины из-за ситуации в энергетике и непогоды при необходимости могут ослабить правила комендантского часа.

