Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
12 января 2026, 11:26

Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы

Ночь атаки в Волновахе. Фото: Андрющенко Time Ночь атаки в Волновахе. Фото: Андрющенко Time

Вооруженные силы Украины нанесли удар по местам сосредоточения российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает издание Волноваха.City, в Волновахском районе ночью, 10 января, прогремела серия мощных взрывов. В результате атаки были повреждены энергетические объекты — без электроснабжения остались город Волноваха и ряд близлежащих населенных пунктов.

Местные жители сообщили журналистам о как минимум четырех сильных взрывах, которые были слышны в разных районах города. По словам очевидцев, сразу после инцидента в жилых кварталах пропал свет. Позже аварийное отключение электроэнергии подтвердили и оккупационные диспетчерские службы.

По состоянию на утро 10 января электроснабжение отсутствовало в Волновахе, Хлебодаровке, Златоустовке, Веселом, Затишном, Голубицком и Малиновке.
В Амвросиевке после взрывов пропало электроснабжение, о чем местные жители сообщали в социальных сетях. Аналогичная ситуация наблюдалась и в оккупированном Шахтерске.

Сообщения о взрывах поступали также из Мелитопольского района Запорожской области, находящегося под оккупацией. Как сообщает издание «РІА Південь», серия мощных взрывов, воздушные тревоги и необычные звуки фиксировались в Мелитополе, Мелитопольском районе и Бердянске.

Бердянск после атаки. Фото: Андрющенко Time

Оккупационные власти заявляли об угрозе удара противокорабельной ракетой «Нептун», а также сообщали о массированной атаке беспилотников. По данным оккупационных источников, около 21:36 была объявлена ракетная тревога, а уже примерно к 22:00 жители Мелитополя и Бердянска услышали взрывы.

В Бердянске, по словам местных жителей, эпицентр взрывов находился в районе порта. После полуночи в Мелитополе и окрестных населенных пунктах тревогу объявили повторно — уже из-за беспилотников.

Очевидцы сообщали о ярких вспышках в районе мелитопольского аэродрома, продолжительном гуле и звуках, нехарактерных для обычной работы ПВО. После серии взрывов и автоматных очередей в городе наблюдались резкие перепады напряжения.

«Гул стоял такой, что окна дрожали. Потом — вспышки со стороны аэродрома», — рассказала жительница одного из микрорайонов Мелитополя. Наиболее интенсивные взрывы фиксировались в Акимовке Мелитопольского района.

По словам местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что дрожали дома, срабатывали сигнализации и осыпалась штукатурка.
«В Акимовке это просто ужас. Такого еще не было за все время», — сообщают очевидцы.

Ранее «Новости Донбасса» писали об обесточивании Донецка, Макеевки, Тореза, Хрестовки (Кировского), Шахтерска, Енакиево, Дебальцево и Нижней Крынки. Также сообщалось об атаке беспилотника на электрическую подстанцию в Волновахском районе Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

