Армия РФ ударила по Славянску, Дружковке и Доброполью: в городах повреждены предприятия

Последствия обстрела Донетчины. Фото: полиция

15 января российский БПЛА «Молния-2» ударил по городу Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Повреждена инфраструктура коммунального предприятия.



В городе Дружковка оккупанты повредили два частных дома и предприятие.



Также российская авиация сбросила две авиабомбы КАБ-250 на город Доброполье. В результате атаки повреждено промышленное предприятие.

Напомним, что ночью 16 января «шахеды» ударили по Краматорской громаде на Донетчине, в результате чего повреждены дома и пожарное депо.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко