Днем Краматорск попал под российский обстрел

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

Оккупационные войска РФ утром в пятницу, 16 января, снова атаковали Краматорск. Информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Россияне нанесли авиационный удар в 10:55.



«С применением ФАБ-250, российские войска нанесли удар по промышленному объекту в одном из микрорайонов громады», — говорится в сообщении.



Кроме того, повреждены три многоэтажки и складские помещения.



Ранее мы писали, что 16 января в 00:42 российские войска нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»