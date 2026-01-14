Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
14 января 2026, 20:12

Главарь оккупационной администрации на захваченной части Донецкой области Денис Пушилин подписал «указ» о проведении очередного призыва на военную службу в группировке «ДНР».

Под мобилизационные мероприятия подпадают юноши 1996—2008 годов рождения — фактически целое поколение молодых жителей оккупированной территории.

Документ вступил в силу сразу после публикации и задним числом распространяется на «правоотношения» с 1 января 2026 года, что является характерной практикой оккупантов, игнорирующих любые правовые нормы.

Указом предусмотрено создание «республиканской призывной комиссии ДНР», а также местных комиссий в городах и муниципальных округах. Их персональный состав должен быть утвержден заранее — как основной, так и резервный, что указывает на подготовку к массовому и системному призыву.

Также определен перечень медицинских учреждений, где оккупационные власти планируют проводить «осмотры» призывников. Отдельным пунктом документ обязывает глав муниципалитетов активно помогать военкоматам: обеспечивать доставку членов комиссий на призывные пункты, еженедельно отчитываться о «розыске уклонистов» и жестко контролировать выполнение планов по набору людей.

Фактически речь идет о тотальном давлении на местное население. К процессу привлекается и «МВД ДНР»: силовикам поручено участвовать в доставке задержанных «нарушителей», а также вести учет обращений со стороны военкоматов — еще один признак принудительного характера мобилизации.

Правозащитники и международное гуманитарное право квалифицируют принудительный призыв населения на оккупированных территориях как военное преступление.

Несмотря на это, оккупационные власти продолжают использовать местных жителей как ресурс для восполнения потерь армии РФ, не считаясь ни с их правами, ни с их жизнями.

Напомним, с 9 января в России вступил в силу Федеральный закон, согласно которому снижен возраст — с 18 до 14 лет — обязательного принесения присяги гражданина РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
Военное преступление Принудительная мобилизация Оккупированные территории Донетчины
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
