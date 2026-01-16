СБУ сорвала подготовку дроновой атаки РФ по Одессе изнутри

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе агентурную группу военной разведки РФ, которая готовила удары по Силам обороны с использованием дронов-бомберов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным следствия, двое мужчин действовали по заданию российских кураторов и планировали сброс взрывного устройства с гражданского квадрокоптера по одной из военных локаций города. Злоумышленников задержали накануне запуска БПЛА — в момент, когда боевая часть уже была готова, а цель согласована с представителем РФ.

Фото: СБУ

Одним из фигурантов оказался 49-летний предприниматель, завербованный через Telegram-канал с предложениями «лёгкого заработка». Он получил дрон, извлёк из тайника около 2 кг пластида и снарядил беспилотник. К разведке мест дислокации военных он привлёк 47-летнего знакомого.

Фото: СБУ

Во время обысков изъяты взрывчатка, автомат, пистолеты, граната Ф-1 и боеприпасы. Задержанным объявлено подозрение в государственной измене. Они находятся под стражей без права залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.