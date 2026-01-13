Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
13 января 2026, 11:29

ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине

Украинские военнослужащие обстреляли склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Также был поражен зенитный ракетный комплекс «Тор» в селе Солнечное.

Кроме того, на оккупированной части Запорожской области попал под удар зенитный ракетноный комплекс «Тор» в селе Черешневое); ЗРК «Тунгуска» в селе Подспорье), радиолокационную станцию П-18-2 «Прима» в селе Лозуватка и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.

Ранее мы писали, что ночью 12 января БПЛА атаковали оккупированный Мариуполь.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Запорожская область Оккупированная территория
События
Война
Организации
Генштаб ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
09:10
На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
все новости
13:11
Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
12:15
В Славянске из-за удара БПЛА вспыхнул пожар
12:09
Украина создает «язык суверенитета» и собственный шрифт
11:42
В Генштабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по предприятию в Ростовской области
11:33
Бойцы 92-й ОШБр захватили российский танк Т-80 во время боя
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:24
Сегодня Рада рассмотрит увольнение главы СБУ
11:11
Губернатор Белгородской области предупредил о возможной эвакуации из-за энергокризиса
11:03
Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года
10:59
В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
10:21
Повреждены дома, админздание и автомобили: оккупанты за сутки более 10 раз атаковали населенные пункты Донетчины
10:03
РФ запустила баллистику, управляемые ракеты и дроны. ПВО сбила более 200 целей
09:58
СМИ сообщают об атаке дронов на греческий танкер у Новороссийска
09:49
Медучреждение, детский садик, лицей и жилые дома стали целями ночной атаки РФ по Одессе
09:34
Российский Таганрог атаковали дроны
08:58
Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК
08:44
За сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей
08:10
РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
23:24
Дроны атаковали оккупированный Мариуполь: сообщают, что в городе пропал свет
21:50
Беспилотники атаковали ТЭЦ в российском городе Орел: над станцией поднимается дым
21:26
Украинская армия взяла под контроль здание горсовета и подняла флаг в центре Купянска
21:03
Дружковка – полностью без света
20:02
Россия атаковала корабли под флагами Панамы и Сан-Марино вблизи портов Украины: одно судно загорелось, тяжело ранен моряк
19:35
Генсек НАТО объяснил, зачем Россия ударила «Орешником» по Украине
19:04
БПЛА атаковали оккупированную Макеевку: возник пожар и слышно детонацию
18:50
Шмыгаль задекларировал 1,5 млн грн дохода за 2025 год, его жена — в 9 раз больше
18:43
Армия РФ днем ударила по Кривому Рогу
18:03
Российская армия воспользовалась погодой и усилила давление на Часов Яр – ВСУ
17:47
Дроны атаковали одну из самых мощных теплоэлектростанций на юге РФ: возник пожар, у россиян были проблемы со светом
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе ночью слышны взрывы. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
13 января, 10:59
Дроны атаковали Таганрог. Фото: скриншот Российский Таганрог атаковали дроны
13 января, 09:34
Массированная атака на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
13 января, 08:10
Последствия атаки на оккупированный Мариуполь. Фото: соцсети Дроны атаковали оккупированный Мариуполь: сообщают, что в городе пропал свет
12 января, 23:24
Последствия атаки на ТЭЦ в Орле. Фото: соцсети Беспилотники атаковали ТЭЦ в российском городе Орел: над станцией поднимается дым
12 января, 21:50
Украинский флаг над горсоветом в центре Купянска. Фото: кадр из видео Украинская армия взяла под контроль здание горсовета и подняла флаг в центре Купянска
12 января, 21:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор