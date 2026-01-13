ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине

Украинские военнослужащие обстреляли склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Также был поражен зенитный ракетный комплекс «Тор» в селе Солнечное.



Кроме того, на оккупированной части Запорожской области попал под удар зенитный ракетноный комплекс «Тор» в селе Черешневое); ЗРК «Тунгуска» в селе Подспорье), радиолокационную станцию П-18-2 «Прима» в селе Лозуватка и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.



Ранее мы писали, что ночью 12 января БПЛА атаковали оккупированный Мариуполь.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»