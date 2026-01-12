Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
12 января 2026, 10:49

По состоянию на утро 12 января почти вся территория так называемой «ЛНР» осталась без централизованной подачи воды. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, оккупанты не подготовили к работе во время непогоды Объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, после российской оккупации, почти вся система водоснабжения находится в аварийном состоянии.

«В оккупированных в 2022 году городах водопроводы разрушены или повреждены, а насосные станции даже не оборудованы автономными источниками питания. Коллективная безответственность и аварийное отключение электроэнергии на этих объектах из-за непогоды привели к отсутствию воды в кранах», —  добавил он.

Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксированы масштабные отключения электроэнергии

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Люди
Алексей Харченко
Места
Украина Луганская область Оккупированная территория
