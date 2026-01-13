В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода

Из кранов в Донецке течет темная вода.

Активисты движения «Жовта Стрічка» из разных районов временно оккупированного Донецка сообщают о критической ситуации с водоснабжением в городе. Несмотря на заявления оккупационной администрации о подаче воды по установленному графику, ее реальное состояние вызывает серьезные опасения.



На опубликованных фотографиях видно, что из кранов течет темная, мутная жидкость с примесями и резким неприятным запахом. Местные жители отмечают, что такая вода непригодна для питья и приготовления пищи, а ее использование в быту может быть опасным для здоровья.

На снимках видны ванна и ведро, наполненные мутной темно-коричневой водой.

Кроме того, ситуация существенно отличается в зависимости от района. В отдельных частях Донецка водоснабжение отсутствует полностью, несмотря на ранее обещанный график подачи.



Активисты подчеркивают, что проблемы с водой носят системный характер и продолжают усугубляться. Очередные заявления оккупационных властей о «улучшении» условий жизни вновь расходятся с реальностью.

Ранее глава оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в 2026 году власти намерены реализовать «комплекс мер» для улучшения водоснабжения на захваченных территориях Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»