РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях

Фото: СВРУ

Россия планирует в 2026 году запустить масштабную программу геологоразведочных работ на временно оккупированной территории Донецкой области. Проект рассчитан до 2031 года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



Программа предусматривает поэтапное изучение месторождений с акцентом на сырьё, востребованное современной экономикой, прежде всего стратегические и редкоземельные металлы. В разведке подчёркивают, что речь идёт не о разовых выездах геологов, а о долгосрочных работах, разбитых на несколько этапов.



«Основой для разведки должны стать ещё советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически прекратились, поэтому оккупационная администрация планирует уточнять и обновлять данные, а также оценивать перспективность объектов с точки зрения дальнейшего промышленного освоения», — отмечают в СВРУ.



Финансирование работ заявлено за счёт государственного бюджета РФ, что показательно, поскольку геологоразведка требует значительных и длительных инвестиций без быстрой отдачи. Активизация интереса к украинским недрам происходит на фоне ухудшения ситуации в традиционных для России сырьевых отраслях.



В частности, нефтяная отрасль РФ сталкивается с серьёзными проблемами: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, трудности с экспортом и доступом к технологиям заставляют кремль искать альтернативные источники доходов. В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики.



«Фактически речь идёт о целенаправленном использовании украинских земель и природных богатств в интересах государства-агрессора. Россия, нарушая нормы международного права, пытается компенсировать собственные экономические провалы за счёт недр Донбасса, превращая геологоразведку не в инструмент развития региона, а в механизм ресурсного разграбления оккупированных территорий», — подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, выручка российских нефтяных компаний продолжает резко сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается почти на 50% дешевле Brent.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»