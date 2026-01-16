Оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 15 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар захватчиков попало три района:



Покровский район. В Белозерском разрушено админздание, повреждены 6 многоэтажек и 10 частных домов. В Доброполье повреждено админздание.





Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Николаевке повреждены 2 дома, разрушены авто. В Дружковке повреждены 2 частных дома.



Бахмутский район. В Свято-Покровском Северской общине поврежден дом.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»