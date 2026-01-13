Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13 января 2026, 17:00

Во временно оккупированном Мариуполе планируют сократить количество трамваев на маршрутах и увеличить интервалы их движения. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как отмечают местные Telegram-каналы со ссылкой на так называемый «Мариупольтранс», трамвайное сообщение в городе будет работать в ограниченном режиме. Основной причиной называют острый дефицит электроснабжения.

Из-за холодной погоды и повышенной нагрузки на электросети в Мариуполе участились аварии на линиях. В частности, 11 января движение трамваев в городе было полностью приостановлено. В связи с этим на маршрутах станет меньше подвижного состава, а время ожидания транспорта на остановках ещё больше увеличится.

В городском совете отмечают, что ситуация с общественным транспортом в оккупированном Мариуполе остаётся сложной. Жители неоднократно жаловались на нехватку автобусов, длительное ожидание и низкое качество подвижного состава.

Напомним, вечером 12 января в Мариуполе прогремели взрывы в результате атаки дронов. Сообщалось о поражении подстанций, после чего часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

