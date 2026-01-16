Пилоты дронов уничтожили штурмовую группу армии РФ и не дали окружить украинских военных на Донетчине

Удар по оккупантам на Донетчине. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов подразделения «Гострі Картузи» НГУ двумя сбросами разбили штурмовую группу ВС РФ в пригородных боях в Донецкой области. Об этом сообщили в подразделении.



По словам военных, российские штурмовики уже захватили часть окопов на одной из позиций Сил обороны Украины.



«Наши бойцы оказались в частичном окружении и давали бой, который складывался точно не в их пользу. Время шло на минуты. Однако в дело вмешались наши дроны и полностью изменили ход боя. Первый точный сброс уничтожил двух стрелков прямо во время их атаки, еще двое – получили ранения и спрятались в укрытии. Вторым сбросом ликвидировали гранатометчика с детонацией его боекомплекта и один его напарник получил ранения. В результате из всей группы штурмовиков противника лишь один смог отступить, покинув своих раненых товарищей. Защитники же остались живы, двое – получили ранения, а остальные – восстановили позицию», – рассказали в подразделении.

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили российских военных, которые пытались закрепиться на окраинах города Родинское Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко