В Украине меняют правила комендантского часа: Шмыгаль рассказал детали

В Украине меняют правила комендантского часа. Фото: Денис Шмыгаль

В Украине изменят правила комендантского часа. В связи с массированными атаками России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.



«Меняем правила передвижения граждан по улице в комендантский час. Теперь людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева. Фактически будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги», — отметил он.



Кроме того, по словам Шмыгаля, увеличат количество «Пунктів незламності». Особое внимание Киеву – другие регионы тоже в фокусе. Определены опорные пункты, которые снабжаются дополнительным оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов, связи.



Также создан штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и Киевской области, который уже интенсивно работает в круглосуточном режиме.



Ранее Свириденко сообщила, что в некоторых населенных пунктах, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»