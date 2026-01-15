Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА

Животные на оккупированной Луганщине. Фото: «Правительство ЛНР»

Захватчики отказались от модели гуманного регулирования численности бездомных животных в оккупированных городах Северскодонецк и Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, после безрезультатного обращения к населению Северскодонецка с требованием воздержаться от кормления собак и котов оккупанты призвали сообщать о местах скопления этих животных.



«После поступления соответствующей информации, как сообщают местные, животных вывозят за пределы населенных пунктов, где их отстреливают солдаты РФ», – заявил начальник ОВА.

Напомним, что на Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко