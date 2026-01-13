Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца

Оккупационные структуры, действующие как «прокуратура ЛНР», заявили о передаче в «суд» очередного уголовного дела против гражданина Украины. Речь идет о 57-летнем Олеге Бондаренко, которого обвиняют в «участии в террористическом сообществе».

Фото: с пропагандистских ресурсов



По версии следствия, не признанного ни Украиной, ни международным сообществом, в июне 2014 года Бондаренко добровольно вступил в штурмовой батальон «Айдар» Вооруженных сил Украины, который оккупанты традиционно и бездоказательно называют «террористическим».



Как утверждают в фейковой «прокуратуре», мужчина «участвовал в боевых действиях против мирного населения и ВС РФ» на территории Луганской области — формулировки, характерные для российских пропагандистских дел, где украинскую самооборону представляют как преступление.



Сообщается, что обвинительное заключение было «утверждено» и передано Южный окружной военный суд РФ — структуру, не имеющую никакой юрисдикции в отношении граждан Украины и событий, происходивших на временно оккупированных территориях.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупанты собираются «судить» 48-летнего луганчанина за помощь «Азову».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»