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На оккупированной Донетчине растёт смертность пожилых людей — «Жовта Стрічка»

23 марта 2025, 14:20

На оккупированной Донетчине растёт смертность пожилых людей — «Жовта Стрічка»

На оккупированной территории Донецкой области выросла смертность среди пожилых людей — оккупанты списывают это на «возраст». Об этом сообщает движение «Жовта Стрічка».

Активисты отмечают, что в так называемой «ДНР» стремительно растёт смертность среди людей преклонного возраста. Медики, которые остаются в городах, объясняют это острой нехваткой жизненно необходимых лекарств — особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гипертонией.

Оккупационные власти проблему не признают. В официальных отчётах причины смерти указываются как «возраст», «старость» или «обострение хронических заболеваний» — размытые формулировки без конкретики.

«Недавно умерла соседка — 66 лет. В свидетельстве о смерти написали "старость", хотя фактически она погибла из-за обезвоживания и антисанитарии. Женщина страдала тяжёлым артритом, жила одна и не могла ежедневно спускаться с 12-го этажа, чтобы получить воду. А из крана воды у нас нет с сентября 2023 года», — рассказывают местные жители.

Ранее сообщалось, что диабетики в Мариуполе не получат инсулин при отсутствии паспорта РФ.

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