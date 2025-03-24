В Саудовской Аравии стартует новый раунд переговоров между делегациями США и России

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня, 24 марта, начинается новый раунд переговоров между делегациями РФ и США по поводу прекращения огня в Украине.
Как сообщают российские СМИ, стороны обсуждают возможное прекращение огня в Черном море.
Переговоры будут проходить в закрытом режиме в отеле The Ritz-Carlton, журналистов не допустили.
Начало переговоров запланировано 11:00 по киевскому времени.
Американскую сторону представляют высокопоставленные чиновники Совета нацбезопасности и Госдепа, российскую — сенатор Григорий Карасин и экс-глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа.
По сообщению украинских СМИ, делегация из Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов встречи между представителями РФ и США.
Напомним, 23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры украинской и американской делегаций. Президент Владимир Зеленский после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии является «достаточно полезной».
«Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня – наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Наша команда работает абсолютно конструктивно», — отметил глава государства.
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