ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине

21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ в Днепрянах, на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В результате удара были уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
«Уничтожение этого объекта значительно ограничивает возможности оккупантов вести боевые действия против украинских подразделений в данном районе», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Ранее 21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале в городе Торецк.
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