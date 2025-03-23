ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине

ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на ВОТ Херсонщины. Фото: кадр из видео

21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ в Днепрянах, на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.







В результате удара были уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.



«Уничтожение этого объекта значительно ограничивает возможности оккупантов вести боевые действия против украинских подразделений в данном районе», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее 21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале в городе Торецк.