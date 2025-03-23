Удар дронов по коммунальщикам в Херсоне: последствия атаки

Оккупанты ударили дроном по коммунальщикам в Херсоне. Фото: кадр из видео

В Херсоне российские военные нанесли удар дроном по работникам коммунальной службы, которые в этот момент занимались кровлей крыши и заменой разрушенной части дома. Видео с последствиями атаки было опубликовано в телеграм-канале «Exilenova+».



За последние месяцы всё чаще публикуются видео ударов дронов по транспорту и домам с гражданскими, проживающими в Херсоне и прилегающих населённых пунктах.



«Россияне не стесняются публиковать эти кадры, при этом оправдываясь подписями, такими как: "пропуск на стекле" или "запретная зона"», — говорится в сообщении канала.

Ранее сегодня, 23 марта 2025 года, около 10:00 российские оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона.