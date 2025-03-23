В Донецкой области группа российских военных подорвалась на мине

Результат подрыва ВС РФ на мине в Донецкой области. Фото: кадр из видео

В Донецкой области группа солдат ВС РФ подорвалась на мине. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал RST.



На кадрах видно, как группа из четырёх российских захватчиков движется по полю, и один из них наступает на снаряд, который сразу детонирует. Взрывной волной отбросило и российского военнослужащего, снимавшего передвижение группы.



По предварительной информации, в результате взрыва один военнослужащий РФ погиб на месте, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.