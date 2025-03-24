За сутки войска РФ 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 23 марта. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска оккупационной армии РФ 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 24 марта сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, в Родинском поврежден дом. В Малиновке Гродовской громады разрушены 3 дома, 5 повреждены.

Краматорский район. В Лимане повреждены дом и линия электропередач. В Константиновке повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод; в Марковом ранен человек, поврежден дом. В селе Донецкое Николаевской громады погиб человек, повреждены 2 многоэтажки, частный дом и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

С линии фронта эвакуированы 54 человека, в том числе 8 детей, сообщил начальник ОВА.